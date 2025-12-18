David B.
Signor Civetta
Sigaretten

Eco/Manara
Il nome della rosa.Vol. 2
Oblomov

Paul Karasik, David Mazzucchelli, Lorenzo Mattotti (Paul Auster)
Trilogia di New York
Einaudi

ZUZU
Ragazzo
Coconino press

Vittorio Giardino
I cugini Meyer
Rizzoli Lizard

Francesca Ghermandi
Babbo, dove sei?
Canicola

Claveloux, Zha
La mano verde e altri racconti
Eris

David Sala
La forza degli eroi
Gallucci

Dash Shaw
Fuori fuoco
Coconino press

David B., Éric Lambé
Antipodi
Coconino press

Marco Steiner, Giovanni Robustelli
Nella musica del vento vol. 2. All’ombra di nessun dio
Cong

Jérémie Moreau
Il discorso della pantera
Tunué

