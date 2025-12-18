Valentina Pisanty
Antisemita. Una parola in ostaggio
Bompiani
La semiologa e docente all’università di Bergamo Valentina Pisanty traccia la storia di una parola sempre più usata, i cambiamenti di significato che ha avuto e le ragioni politiche che li hanno determinati, per capire che le parole non si limitano a descrivere la realtà, ma qualche volta la creano.
Sarah Gainsforth
L’Italia senza casa
Laterza
Chi ha già una casa ne avrà sempre di più. Chi non ce l’ha non l’avrà mai. Un libro per capire le dinamiche che determinano e ampliano le diseguaglianze attraverso esempi situati e processi che ci coinvolgono tutti.
Goffredo Fofi
Arcipelago Sud.Voci e luoghi della cultura italiana
Feltrinelli
Ricordare l’intelligenza e l’impegno di Goffredo Fofi attraverso un’enciclopedia personale che racconta personaggi, fatti e fenomeni di una larghissima cultura meridiana.
