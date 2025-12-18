Valentina Pisanty

Antisemita. Una parola in ostaggio

Bompiani

La semiologa e docente all’università di Bergamo Valentina Pisanty traccia la storia di una parola sempre più usata, i cambiamenti di significato che ha avuto e le ragioni politiche che li hanno determinati, per capire che le parole non si limitano a descrivere la realtà, ma qualche volta la creano.

Sarah Gainsforth

L’Italia senza casa

Laterza

Chi ha già una casa ne avrà sempre di più. Chi non ce l’ha non l’avrà mai. Un libro per capire le dinamiche che determinano e ampliano le diseguaglianze attraverso esempi situati e processi che ci coinvolgono tutti.

Goffredo Fofi

Arcipelago Sud.Voci e luoghi della cultura italiana

Feltrinelli

Ricordare l’intelligenza e l’impegno di Goffredo Fofi attraverso un’enciclopedia personale che racconta personaggi, fatti e fenomeni di una larghissima cultura meridiana.

