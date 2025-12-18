Jad Abumrad
Fela Kuti: fear no man
Audible Original
Un viaggio straordinario nel mondo di Fela Kuti, delle sue ossessioni musicali, delle sue idee rivoluzionarie e delle sue contraddizioni. Jad Abumrad riesce non solo a intrecciare i fili di una vita complessa, tra interviste e materiali d’archivio, ma anche a far percepire ai nostri organi di senso la grandezza del musicista nigeriano.
Isabel Cadenas Cañón
De eso no se habla
Indipendente
Costruito prendendosi il tempo necessario ai capolavori, questo podcast fonde storia e narrazione con un tocco di intimità e poesia sempre più raro oggi. Ogni puntata racconta una storia di cui non si può parlare, per cui i suoni, i silenzi e i sussurri diventano i protagonisti.
Evan Ratliff
Shell game
Indipendente
L’intossicazione dal marketing dell’intelligenza artificiale trova il suo antidoto. Evan Ratliff clona la sua voce e la sua identità, la moltiplica, e lascia che le diverse versioni di sé seguano il loro percorso, fino a un tracollo in cui le intelligenze artificiali si dimostrano simili agli esseri umani.
Questo articolo è uscito sul numero 1645 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati