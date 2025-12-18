Jad Abumrad Fela Kuti: fear no man Audible Original Un viaggio straordinario nel mondo di Fela Kuti, delle sue ossessioni musicali, delle sue idee rivoluzionarie e delle sue contraddizioni. Jad Abumrad riesce non solo a intrecciare i fili di una vita complessa, tra interviste e materiali d’archivio, ma anche a far percepire ai nostri organi di senso la grandezza del musicista nigeriano.

Isabel Cadenas Cañón

De eso no se habla

Indipendente

Costruito prendendosi il tempo necessario ai capolavori, questo podcast fonde storia e narrazione con un tocco di intimità e poesia sempre più raro oggi. Ogni puntata racconta una storia di cui non si può parlare, per cui i suoni, i silenzi e i sussurri diventano i protagonisti.