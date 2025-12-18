Gabriele Mainetti La città proibita All’Esquilino, il quartiere multietnico di Roma, c’è ancora spazio per gli antichi romani? Forse no, ma per il kung fu e la carbonara ci sarà sempre.

Valerio Mastandrea Nonostante Gli spiriti delle persone in coma, sospese nella corsia di un ospedale. Sembra deprimente ma non lo è. Sorprendente e poetico.

Joe Wright

M. Il figlio del secolo

Non è un film e il regista è di Londra, ma l’adattamento del best seller di Antonio Scurati, scritto da Stefano Bises e Davide Serino, con Luca Marinelli, sta di diritto tra le migliori produzioni italiane dell’anno.