Gabriele Mainetti
La città proibita
All’Esquilino, il quartiere multietnico di Roma, c’è ancora spazio per gli antichi romani? Forse no, ma per il kung fu e la carbonara ci sarà sempre.
Valerio Mastandrea
Nonostante
Gli spiriti delle persone in coma, sospese nella corsia di un ospedale. Sembra deprimente ma non lo è. Sorprendente e poetico.
Joe Wright
M. Il figlio del secolo
Non è un film e il regista è di Londra, ma l’adattamento del best seller di Antonio Scurati, scritto da Stefano Bises e Davide Serino, con Luca Marinelli, sta di diritto tra le migliori produzioni italiane dell’anno.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1645 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati