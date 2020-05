Nelle strade di Amsterdam i bambini trascorrono “le vacanze del covid-19” sfrecciando sui loro monopattini. A Parigi, intanto, i loro coetanei sono chiusi in casa davanti ai videogiochi, mentre a Dakar si occupano dei fratelli più piccoli. Nessuno di loro va a scuola. Secondo l’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove l’istruzione e la cultura, al momento più di tre quarti dei circa 1,5 miliardi di scolari del mondo non possono andare in classe. In gran parte della Cina e della Corea del Sud gli studenti non vanno a scuola da gennaio, mentre in Portogallo e in California le lezioni non riprenderanno prima di settembre.

In passato si è sempre cercato di tenere le scuole aperte, anche durante le guerre, le carestie e gli eventi atmosferici estremi. L’estensione e la durata dell’attuale chiusura è senza precedenti nei paesi ad alto reddito. I costi sono enormi: nell’immediato limita la possibilità dei genitori di essere produttivi, perché devono occuparsi dei figli, ma l’aspetto più grave è che sul lungo periodo la lontananza dai banchi di scuola compromette l’apprendimento e lo sviluppo degli studenti. Questi costi penalizzano soprattutto i ragazzi che hanno più bisogno dell’istruzione. Senza un intervento deciso, gli effetti di queste carenze potrebbero condizionare tutta la loro vita.

Per questo motivo, nel 2003, il governo di Singapore dimezzò le vacanze di giugno (portandole da un mese a due settimane) per recuperare il tempo perduto a causa della chiusura dovuta all’epidemia di Sars. Anche le interruzioni brevi hanno effetti negativi. Negli Stati Uniti gli alunni di terza elementare che saltano la scuola per le chiusure dovute al maltempo ottengono risultati peggiori agli esami di valutazione. Nel 1990 gli studenti belgi francofoni, rimasti senza lezioni per uno sciopero di due mesi degli insegnanti, avevano avuto una maggiore probabilità di perdere l’anno e una minore probabilità di ottenere un’istruzione superiore rispetto ai coetanei fiamminghi risparmiati dallo sciopero. Secondo alcuni studi, durante le lunghe vacanze estive i bambini statunitensi perdono tra il 20 e il 50 per cento di quello che hanno imparato durante l’anno.

Esami finali

La chiusura delle scuole colpirà soprattutto gli alunni più piccoli. “Con dei corsi estivi si può recuperare in matematica, ma per il tipo di cose che s’imparano nelle prime fasi del percorso scolastico è molto più difficile fare una cosa del genere”, spiega Matthias Doepke, dell’università Northwestern, negli Stati Uniti. Le capacità emotive e sociali come il pensiero critico, la tenacia e l’autocontrollo sono indicatori fondamentali per lo sviluppo futuro, dal successo accademico all’impiego lavorativo, dalle condizioni di salute alla probabilità di finire in prigione. Inoltre, mentre gli studenti più grandi possono usare in autonomia un computer, i più piccoli imparano molto di più quando lo studio digitale è supervisionato da un adulto.

Poi ci sono gli studenti alle prese con esami importanti. La Germania ha deciso di riaprire le scuole per i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori che devono sottoporsi alle prove di valutazione. Ma la maggior parte dei paesi non ha intenzione di farlo. La Cina ha posticipato a luglio l’esame finale (gaokao). Regno Unito e Francia hanno cancellato le prove di quest’anno. I voti finali verranno stabiliti anche in base alle previsioni degli insegnanti sui possibili progressi dello studente. Questo aspetto alimenta ulteriormente la paura di un aumento della disuguaglianza, perché alcuni esperti temono che gli insegnanti possano inconsciamente discriminare gli studenti più svantaggiati con voti ingiustamente bassi.

Secondo un calcolo “conservativo” dell’istituto di statistica norvegese, la chiusura scolastica (dagli asili nido ai licei) comporta una perdita economica di circa 1.809 miliardi di corone (158 milioni di euro) al giorno. Gran parte di questa cifra è una stima dai redditi futuri persi a causa dell’interruzione della loro istruzione (si presuppone che in questo momento gli alunni stiano assorbendo circa la metà delle conoscenze rispetto alla norma). Il resto della cifra è costituito dalla perdita di produttività dei genitori.