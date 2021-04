Kazakistan, il prezzo dei test nucleari Tra il 1949 e il 1989 più di 400 bombe atomiche furono fatte esplodere nel poligono di Semipalatinsk, al tempo parte dell’Unione Sovietica e oggi in Kazakistan. Dopo più di trent’anni le conseguenze di quei test sono visibili sulla seconda e sulla terza generazione dei sopravvissuti alle radiazioni. Il video di Pierpaolo Mittica e Alessandro Tesei.

Marina Forti Il progetto che divide Ravenna La città romagnola è un banco di prova per il futuro energetico in Italia.

Adil Mauro L’Italia ostacola i medici stranieri In prima linea durante la pandemia, sono ancora esclusi dai bandi pubblici.

Zeynep Tufekci Nuovi strumenti per frenare i contagi Alcune varianti del virus preoccupano, ma oggi sappiamo più cose. Bisogna agire subito.

La paura dei rom “Mio padre non voleva che scrivessi questo articolo. ‘Devi stare attenta. Altrimenti ti sfonderanno la finestra con un mattone’”. La scrittrice Louise Doughty ha antenati rom e sul Guardian racconta una storia di persecuzioni che durano da secoli. Dall’archivio di Internazionale.

Un’incantevole arpa jazz

Nel 1970 Dorothy Ashby diede vita a un prezioso album.

La stagione dei monsoni

La battaglia per la libertà del Kashmir indiano, nelle foto di Camillo Pasquarelli.

La maledizione del faraone

In Egitto Al Sisi ha usato una parata per spostare ventidue mummie come dimostrazione di forza.

Un film senza protagonisti

Judas and the black messiah è la punta di diamante di una cinematografia black che si sta imponendo.