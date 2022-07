Circa settemila dei suoi compagni hanno abbandonato le armi dopo l’accordo di pace del 2016 che ha formalmente posto fine al più lungo conflitto interno dell’emisfero occidentale. Oggi lavora come guida con la Caguán expeditions e porta i turisti sui fiumi vicino a Miravalle, nel dipartimento Caquetá, un angolo remoto della Colombia dove pochissimi estranei si sono avventurati negli ultimi decenni. Sostenuta dall’Onu, l’iniziativa mira a reintegrare gli ex guerriglieri mettendo a frutto la loro conoscenza della regione amazzonica.

“Abbiamo sostituito i fucili con i remi”, Frellin Noreña sorride mentre guida la zattera bagnato dalla testa ai piedi. Il suo nome di battaglia era Pato, ovvero anatra. “Bisogna essere pazzi per preferire la guerra alla pace”. Noreña è un ex combattente delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), un gruppo guerrigliero.

Esistono diversi progetti di questo tipo. Gli ex guerriglieri offrono attività di osservazione degli uccelli, escursioni e un’abbondante cucina da campo nell’ambito dei tour ecologici Tierra grata di La Paz, una città vicino al confine con il Venezuela. Nel corso di un’escursione di due giorni lungo i sentieri paludosi delle montagne, Jhonni Giraldo, un ex soldato delle Farc, conduce i turisti più coraggiosi al piccolo borgo di Marquetalia. Nel 1964 l’esercito riversò un inferno di bombe su questa comune armata fondata da profughi; i sopravvissuti si diressero verso le colline e nacque l’insurrezione delle Farc. Non c’è molto da vedere, a parte i resti arrugginiti di un elicottero abbattuto. Giraldo sta pensando di ricostruire la casa di Manuel Marulanda detto Tirofijo, il fondatore delle Farc.

Cicatrici di battaglia

Alloggiare presso gli agricoltori locali offre ai turisti una finestra sulla persistente povertà che l’accordo del 2016 avrebbe dovuto risolvere. “Non ci sono strade e i medici visitano raramente queste zone”, dice Fredy Conde, che trasporta faticosamente il suo formaggio su muli per venderlo al mercato locale. “In Colombia la campagna è stata abbandonata”. Il soggiorno nei campi di reinsediamento delle Farc, istituiti dopo l’accordo di pace per riabilitare gli ex

combattenti, offre anche un assaggio di quali siano le difficoltà di questa smobilitazione.

Miravalle, tappezzato di murales dei leader Farc e arroccato su una valle dalla natura lussureggiante, vanta un allevamento di pesci, una serra di coltivazioni biologiche e un piccolo museo, oltre alle attività di rafting. I suoi ribelli divenuti canottieri hanno perfino gareggiato in Australia.

Ma alcune guide fluviali hanno deciso di lavorare come guardie del corpo per i loro ex comandanti, dice Noreña (dal 2016 sono stati uccisi circa trecento combattenti smobilitati delle Farc). Molti venerano ancora il loro ex comandante, Hernán Darío Velásquez, meglio conosciuto come El Paisa, che ha abbandonato Miravalle ed è tornato nella giungla con un manipolo di uomini nel 2018, lasciandosi alle spalle fidanzate e figli piccoli. El Paisa, che sarebbe stato ucciso in Venezuela nel dicembre 2021, era un narcotrafficante che ha ucciso decine di civili, racconta Sebastián Velásquez dell’ong Federazione colombiana delle vittime delle Farc.

È improbabile, dato anche il permanere delle tensioni, che queste iniziative di ex membri delle Farc diventino un punto di riferimento per il turismo internazionale. Solo il 10 per cento dei clienti della Caguán Expeditions sono stati stranieri, dice Noreña. Il rafting d’acqua dolce a San Gil, a sette ore di auto dalla capitale, è più emozionante, ammette. L’itinerario che passa da Marquetalia interessa probabilmente soprattutto gli appassionati di storia e i fanatici del caffè (i pendii vulcanici della regione ne sono ricchi).