Che ruolo hai in una coppia?

In ognuno di noi ci sono tre personalità fondamentali: un bambino, un genitore e un adulto. Dovremmo essere capaci di ruotare tra questi tre ruoli senza difficoltà, soprattutto in una relazione, ma molto spesso siamo bloccati in una di queste posizioni. Per il filosofo Alain de Botton, la transizione da uno stato all’altro, di solito, è resa impossibile o problematica dalle nostre esperienze passate. L’esplorazione di sé è la chiave per cambiare la cose.

Turchia

La forza del nazionalismo

Con la sua rielezione Erdoğan avrà un’autonomia senza precedenti.

Migrazioni

Gli abusi sui migranti sono un rischio per la democrazia

Intervista a Behrouz Boochani, detenuto per sei anni in un centro australiano.

Tecnologia

Le preoccupazioni sull’intelligenza artificiale

I computer sono diventati capaci d’imparare e oggi possono farlo da soli.

Nepal

L’Everest tra turismo e crisi climatica

Il tempo sta cambiando anche sulla montagna più alta del mondo.

Musica

Tina Turner è stata molto più della sua storia

Viaggio nell’eredità artistica della grande cantante morta il 24 maggio.

Cinema

Un film transgender in ogni suo aspetto

Pacifiction di Albert Serra tiene insieme gli opposti di un mondo che si trova sull’orlo della catastrofe.