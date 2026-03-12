Internazionale.it
Alla ricerca della Palestina
Dall’inizio della guerra con l’Iran la violenza dei coloni in Cisgiordania è aumentata. Il giornalista del Guardian Matthew Cassel attraversa i territori occupati da Israele per documentare la vita quotidiana delle persone e capire cosa significa per loro l’idea di uno stato palestinese.
Iran
I miei ultimi mesi a Teheran
Lo scrittore iraniano Mohammad Tolouei racconta il senso di colpa di chi non è riuscito a cambiare il paese dall’interno.
Giappone
Quindici anni dopo a Fukushima
Solo orsi, tassi e cinghiali si aggirano intorno all’impianto nucleare danneggiato dallo tsunami del 2011.
Italia
Il ruolo nella guerra all’Iran
I droni statunitensi che partono da Sigonella potrebbero essere cruciali per i bombardamenti.
Italia
I rischi della riforma della magistratura
Non migliorerebbe il funzionamento della giustizia. Al contrario, avvantaggerebbe la politica.
Brasile
Aperti al poliamore
Nel paese aumentano le persone che rifiutano la monogamia e cercano nuove definizioni di romanticismo e famiglia.
Musica
L’inconscio di Giorgio Poi
Il cantautore è un alieno nella scena musicale italiana, perché segue un percorso molto personale, quasi antistorico. E ora è ripartito con il suo nuovo tour.
