Il lancio aereo in una zona di conflitto è “il meno efficace dei metodi di distribuzione” degli aiuti umanitari. Fu questa la conclusione categorica a cui giunse lo stato maggiore dell’esercito statunitense dopo una massiccia campagna di questo tipo condotta nella primavera del 1991 nel nord dell’Iraq.

Centinaia di migliaia di curdi erano fuggiti sulle montagne al confine con la Turchia per sfuggire alla repressione del regime di Saddam Hussein. Stati Uniti, Regno Unito e Francia avevano imposto una no-fly zone all’aviazione irachena nell’estremo nord del paese. Ma i lanci aerei provocarono numerose vittime civili: ci fu chi morì schiacciato dalle casse, si verificarono risse sanguinose per accaparrarsi gli aiuti, e diversi carichi andarono perduti in zone dove c’erano delle mine.

I militari sul campo protestarono contro un’operazione considerata più mediatica che efficace, e ottennero di poter consegnare gli aiuti attraverso gli elicotteri. Era ancora solo una soluzione provvisoria, in attesa che i convogli di camion garantissero finalmente un’azione umanitaria degna di questo nome.

Il fallimento dei lanci di aiuti nel nord dell’Iraq fu così clamoroso che un simile metodo su larga scala è stato escluso per più di trent’anni. Ci è voluta la determinazione di Israele a usare gli aiuti come strumento di pressione sulla popolazione di Gaza, in violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, perché operazioni di questo tipo tornassero a essere un’opzione.