La crisi del 2008 ha distrutto la fiducia dei cittadini

Nel settembre del 2008 cominciava una crisi finanziaria che non ha cambiato solo l’universo della finanza ma anche il mondo in cui viviamo. Questa è la tesi di un autore americano, Adam Tooze, che ha appena pubblicato un libro in occasione del decennale di questa crisi, in piena presidenza Trump.

Steve Bannon, il cane sciolto della destra americana che un tempo è stato consigliere della Casa Bianca, ritiene che il dissesto abbia “acceso il fiammifero” che ha portato all’elezione del presidente statunitense e di Matteo Salvini, l’uomo forte della coalizione al potere in Italia.

La crisi ha distrutto la fiducia delle persone nelle élite politiche, che non hanno saputo evitare la catastrofe, ha aumentato la disuguaglianza – i più ricchi ne sono usciti più velocemente e ancora più ricchi rispetto ai più poveri – e infine ha rovinato gli stati che non sono riusciti ad affrontare il divario sociale e territoriale.

Due fenomeni politici

Il crack finanziario ha fatto emergere due fenomeni politici. Da un lato ci sono state manifestazioni nate sull’esempio del celebre Occupy Wall Street, ma anche delle proteste di Puerta del Sol a Madrid, culminate nella nascita del partito Podemos.

Dall’altro si sono affermati movimenti e partiti descritti, a seconda dei casi, come populisti o di estrema destra, come il Movimento 5 stelle in Italia, fondato nel 2009. Questa ondata ha coinvolto interi governi, come quello in Ungheria, e ispirato demagoghi come il presidente filippino e soprattutto il più celebre di tutti, Donald Trump, oggi a capo della prima potenza mondiale.