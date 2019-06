Hong Kong continua a essere l’incubo di Pechino

Hong Kong è decisamente l’incubo dei leader cinesi. Diverse centinaia di manifestanti (più di un milione secondo gli organizzatori, ovvero un settimo della popolazione) sono scesi in piazza il 9 giugno per protestare contro un progetto di legge che agevolerebbe le estradizioni verso la Cina continentale . Si tratta della più grande manifestazione da quando l’ex colonia britannica è rientrata nella sfera cinese, nel 1997, ma è anche una sfida storica all’autorità di Pechino.

Autorità spiazzate Lo spirito sfrontato di Hong Kong si esprime soprattutto attraverso la commemorazione dell’ anniversario di Tiananmen , nell’unico angolo della Cina in cui una simile audacia è possibile. La settimana scorsa, per il trentesimo anniversario, hanno manifestato in 180mila, quando dall’altro lato della frontiera un semplice riferimento a Tiananmen è sufficiente a finire in prigione.

Le autorità cinesi non hanno dato una risposta politica adeguata alla protesta e devono affrontare un fenomeno che le ha sorprese, con l’ascesa di leader ventenni cresciuti dopo il ritorno di Hong Kong alla Cina. Questa nuova generazione è più coraggiosa della precedente, con tendenze radicali e uno zoccolo duro che rivendica l’indipendenza.

Inizialmente gli abitanti di Hong Kong avevano accolto con favore il ritorno alla Cina del 1997, in un momento in cui Pechino, in piena fase di crescita, alimentava le speranze in un ammorbidimento del suo sistema. Ma la festa è durata poco. Oggi Hong Kong si sente troppo diversa per integrarsi in una Cina tornata estremamente rigida sotto Xi Jinping. L’ardore politico fa ormai parte dell’identità culturale di Hong Kong: “Manifesto, dunque sono diverso dagli altri cinesi”.

Pechino dovrà gestire questa crisi direttamente, perché l’amministrazione di Hong Kong è ormai screditata. Ma in questo confine dell’impero, dove l’uso della forza è impossibile, bisognerà trovare un altro metodo per domare una popolazione ribelle.

(Traduzione di Andrea Sparacino)