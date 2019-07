I giovani di Hong Kong allo scontro con il potere cinese

La sfida nei confronti dell’autorità di Pechino non poteva essere più palese. Dopo aver fatto irruzione lunedì 1 luglio nella sede del consiglio legislativo di Hong Kong, i giovani manifestanti hanno alzato la bandiera dell’epoca coloniale britannica, un modo fin troppo chiaro di esprimere il rifiuto per l’autorità cinese, sinonimo per loro di soppressione della libertà.

Esattamente 22 anni fa, tra esternazioni di gioia e orgoglio, quella bandiera veniva ammainata, piegata e consegnata al principe Carlo, mentre la Cina riprendeva possesso del territorio perduto 150 anni prima. Gli abitanti di Hong Kong erano stati rassicurati dalla promessa di un’autonomia garantita per cinquant’anni in virtù del principio “un paese, due sistemi”.

Lunedì una parte delle ragazze e dei ragazzi di Hong Kong, una generazione che non ha conosciuto altro che la Cina, si è ribellata in modo spettacolare e radicale contro un potere locale in linea di principio autonomo ma nei fatti sottomesso a Pechino.

Un simbolo

Con l’elmetto da cantiere in testa e una maschera antigas o di protezione contro i lacrimogeni, i giovani hanno sfondato le porte vetrate del parlamento locale per poi invaderlo, ricoprirlo di graffiti e danneggiarlo. La polizia è intervenuta in massa nella notte per sfollarli.

Per i giovani il parlamento locale preso d’assalto in serata non è un simbolo di democrazia, ma al contrario l’espressione dei suoi limiti. Non solo i deputati eletti a suffragio universale sono in minoranza – cosa che priva i democratici di una vittoria assicurata – ma soprattutto alle ultime elezioni i giovani parlamentari che si rifiutavano di giurare fedeltà alla Cina sono stati esclusi dall’assemblea.

Gli eventi di lunedì rappresentano un’ulteriore tappa del movimento contro un progetto di legge che permetterebbe le estradizioni verso la Cina continentale. Gli abitanti di Hong Kong sono convinti che la legge sia un attacco alla loro autonomia. Quasi due milioni di persone hanno manifestato contro questa minaccia.