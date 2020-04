Dalla sua comparsa a Wuhan, nel cuore della Cina, l’epidemia di coronavirus ha funzionato come uno specchio deformante del mondo. Il fatto che il contagio si sia diffuso in modo graduale in tutti i continenti, in tutti i paesi e perfino all’interno dei singoli stati ci ha spinto a guardare ciò che accadeva altrove come se non ci riguardasse, o comunque come se non ci riguardasse allo stesso modo.

A gennaio l’Europa ha osservato le immagini da Wuhan con distacco, senza immaginare nemmeno per un momento che il virus potesse travolgerla. Di sicuro le informazioni incomplete trasmesse dai cinesi hanno avuto un ruolo importante in questo fenomeno, ma è anche vero che le scene apocalittiche negli ospedali sono state accolte con un incosciente senso si superiorità: da noi non potrebbe mai accadere.

Quando l’Italia del nord è stata colpita duramente, con il collasso degli ospedali, abbiamo ascoltato gli stessi commenti, per esempio a proposito della fragilità dello stato italiano. Anche in quel caso nessuno ha pensato che il problema potesse arrivare “a casa propria”.

Arroganza incosciente

Quando la Francia è stata travolta dalla pandemia, la Bbc britannica ne ha parlato come di una tragedia lontana. Idem per la Cnn: i compassionevoli americani mostravano il dolore dell’Europa come se l’Atlantico potesse fungere da barriera. Intanto i leader dei paesi che erano ancora risparmiati dal virus davano il cattivo esempio. Boris Johnson continuava a stringere mani, mentre Donald Trump parlava di frode. Anche in quel caso si è trattato di un’arroganza incosciente, e il risveglio è stato brutale.

Questo specchio ci fa capire che l’idea che abbiamo di noi stessi e degli altri spesso è molto lontana dalla realtà.