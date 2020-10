È un paradosso enorme che alimenta inevitabilmente diversi interrogativi. La Cina, dove il sars-cov-2 è apparso per la prima volta quasi un anno fa, oggi è il principale paese del mondo a essere risparmiato dalla pandemia. La vita quotidiana, in Cina, è sostanzialmente normale. L’economia è ripartita al punto che quest’anno la Cina sarà l’unico paese del G20 a registrare una crescita, mentre tutti gli altri sono in recessione.

Diversamente da quanto accaduto all’inizio dell’anno, quando il governo cinese ha inizialmente nascosto l’epidemia a Wuhan e successivamente ha ritardato la mobilitazione internazionale, oggi non ci sono motivi per credere che Pechino stia nascondendo i casi di contagio. D’altronde il rischio di lasciare che megalopoli abitate da più di venti milioni di persone (come la capitale o Shanghai) vivano normalmente nonostante la minaccia di un’epidemia incontrollata sarebbe troppo grande.

I focolai che emergono periodicamente sono sottoposti a una terapia d’urto. È accaduto a Kashgar, nell’estremo occidente del paese, dove in tre giorni oltre quattro milioni di persone sono state sottoposte ai test. Resta il fatto che in Cina non esiste una seconda ondata né tantomeno una diffusione incontrollata del virus.

Senza dibattito

Qual è il segreto del metodo cinese? Puntare il dito contro l’autoritarismo cinese, che impone un controllo sociale estremo, sarebbe fin troppo semplice, ma almeno su due piani è corretto. Innanzitutto in Cina nessuno contesta le decisioni ufficiali, diversamente dall’Europa dove non mancano le polemiche e le manifestazioni di protesta.

In secondo luogo bisogna considerare l’uso illimitato della tecnologia da parte del governo, con applicazioni, codici QR, centralizzazione dei dati, tutti strumenti che erano già largamente usati dal regime per controllare la popolazione. Il covid-19 ha solo rafforzato questa tendenza, anche in questo caso senza la possibilità di un dibattito.