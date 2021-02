I vaccini hanno una nazionalità? Evidentemente sì. Per accorgersene basta seguire i dibattiti sull’argomento in corso fin dall’inizio della pandemia e soprattutto dopo la comparsa del primo vaccino anticovid. Esistono sicuramente una “diplomazia e un nazionalismo dei vaccini”, e perfino un “potere morbido dei vaccini”, ovvero la capacità di sfruttarli per guadagnare in influenza.

Se c’è un paese che ha capito prima degli altri questo meccanismo è sicuramente la Cina, lo stato in cui è emerso il virus. Oggi Pechino vuole imporsi come la soluzione, con tutti i vantaggi politici che ne derivano. Il 6 febbraio un primo aereo Ethiopian Airlines ha viaggiato dalla capitale cinese ad Addis Abeba carico di dosi di vaccino, successivamente trasportate in Ciad.

È l’inizio di un ponte aereo organizzato dalla compagnia aerea etiope e da una filiale del gigante online cinese Alibaba. Il vaccino dell’azienda statale Sinovac è così il primo ad aver raggiunto paesi e popolazioni finora esclusi dalla frenesia vaccinale che ha travolto soprattutto il nord del mondo. È una buona notizia per le persone, ma sarebbe ingenuo ignorarne la dimensione politica.

Il miglior amico dell’Africa

Ormai da vent’anni la Cina è molto presente in Africa, dove ha portato la sua “nuova via della seta”. Oggi Pechino è il primo partner commerciale della maggior parte dei paesi africani. Tuttavia questa presenza non è sempre ben accetta, e il vaccino offre alla Cina l’occasione di presentarsi come “miglior amico dell’Africa”.

La missione è tanto più facile se consideriamo che gli europei e gli statunitensi stanno ancora affrontando la pandemia, mentre la Cina è riuscita a controllarla e ha meno urgenza di distribuire vaccini al suo interno. Il risultato è che oggi nessun paese occidentale è in grado di favorire la vaccinazione nei paesi più poveri. La promessa di un’azione collettiva (Covax) nel quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non è stata ancora tradotta in un’attività concreta sul campo.