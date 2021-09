Arginare i rivali I paralleli storici sono sempre azzardati, ma il riferimento alla guerra fredda ha un senso nonostante le evidenti differenze, come l’attuale forte integrazione economica tra Stati Uniti e Cina, mentre all’epoca statunitensi e sovietici intrattenevano pochi scambi. Oggi Apple, Tesla e General Motors sono grandi investitori in Cina. Nell’Unione Sovietica non esisteva niente di simile.

Guterres ha evidentemente ragione, ma chi lo ascolterà? Di sicuro non il presidente degli Stati Uniti Joe Biden né il numero uno cinese Xi Jinping. Entrambi hanno infatti adottato una logica conflittuale tra le due principali potenze del ventunesimo scolo, come dimostrano le vicende degli ultimi giorni relative alla regione indopacifica.

“Dobbiamo evitare a ogni costo di ricadere in una guerra fredda, che sarebbe diversa dalla precedente e probabilmente più difficile da gestire e più pericolosa”, ha dichiarato il segretario all’agenzia Associated Press .

Lo spirito della guerra fredda è chiaramente presente anche all’interno dell’Onu, con la paralisi del Consiglio di sicurezza. È a questa realtà che ha voluto alludere Guterres.

Al Consiglio di sicurezza cinque paesi dispongono di un diritto di veto, eredità del 1945 e delle dinamiche volute dai vincitori della guerra: Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito e Russia. Nei periodi di forte tensione ognuna delle grandi potenze usa il veto per proteggere i suoi alleati, ignorando l’obiettivo dell’Onu, ovvero conservare la pace e la sicurezza nel mondo.

Oggi sono in corso diversi conflitti e crisi che dovrebbero preoccupare la comunità mondiale, dalla Birmania alla Bielorussia e all’Ucraina, dalla guerra sporca in Yemen a quella in Etiopia. L’Onu, però, è costretta a limitarsi quasi esclusivamente agli interventi umanitari, un aspetto essenziale ma non sufficiente per risolvere le crisi.