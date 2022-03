In piena guerra in Ucraina la macchina repressiva funziona a massimo regime in Russia. Il 22 marzo la corte suprema russa ha confermato lo scioglimento dell’associazione Memorial dedicata al ricordo dei crimini dello stalinismo, mentre il parlamento ha adottato una legge che prevede sanzioni pesanti per la diffusione di qualsiasi “informazione falsa” sull’attività di Mosca all’estero.

Infine l’oppositore Alexej Navalnyj è stato condannato a nove anni di campi di lavoro, che si aggiungono ai due anni e mezzo di carcere che sta attualmente scontando. All’uscita dal tribunale i due avvocati di Navalnyj sono stati arrestati perché… ostacolavano la circolazione.

Questa valanga repressiva è destinata a impedire qualsiasi contestazione dell’invasione dell’Ucraina, di cui la maggior parte dei russi conosce solo una versione edulcorata. Secondo Mosca quella in corso è una “operazione militare” contro i “nazisti” che controllano l’Ucraina, e tutto si sta svolgendo secondo i piani. La maggior parte dei mezzi d’informazione indipendenti è stata chiusa. Facebook, Twitter e Instagram sono vietati e definiti organizzazioni “estremiste”.

Navalnyj è vittima di un accanimento particolare. L’oppositore ha una lunga storia di scontri con il potere russo e non è lontanamente vicino a riconquistare la libertà, almeno fino a quando Vladimir Putin occuperà il Cremlino.