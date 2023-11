Questo braccio di ferro tra istituzioni rispettate come l’Unicef o l’Oms e un esercito in guerra è fuori dalla norma e rivela la spaccatura sempre più grande creata dal tipo di guerra condotto da Israele.

Mercoledì Joe Biden ha dichiarato che non chiederà un cessate il fuoco fino a quando Israele non avrà neutralizzato la capacità militare di Hamas, ma allo stesso tempo continua a invitare l’esercito israeliano a non colpire i civili, cosa letteralmente impossibile in questo tipo di conflitto.

L’estensione della guerra nel sud di Gaza potrebbe creare un contrasto tra Israele e il suo alleato statunitense. Un funzionario israeliano ha sottolineato che lo stato ebraico ha tre settimane di tempo prima che le pressioni comincino a farsi sentire. Se l’esercito israeliano deciderà di avanzare verso sud, i tempi potrebbero accorciarsi.