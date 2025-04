Le tensioni transatlantiche non sono una novità. La Francia ha fatto la sua parte, dall’uscita dal comando militare della Nato decisa da Charles de Gaulle nel 1966 alle “freedom fries” dopo il rifiuto di Chirac di partecipare all’invasione dell’Iraq nel 2003 . Ma in questo momento la situazione sembra ribaltata.

Per decenni in Europa è stata buona norma mostrare una certa dose di antiamericanismo. Oggi, invece, è arrivato il momento dell’antieuropeismo dell’amministrazione Trump.

A memoria d’uomo non si ricorda un’amministrazione così ostile nei confronti dell’Unione europea, agguerrita specificamente contro il progetto europeo più che contro i singoli stati. Donald Trump ha addirittura dichiarato (contro ogni evidenza) che l’Unione è stata creata “per ostacolare gli Stati Uniti”. Una conversazione privata su Signal, rivelata dal direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg – che era stato inserito nel gruppo per errore – ha evidenziato l’animosità con cui i più alti funzionari del governo americano si scagliano contro l’Europa, già nota ma espressa in questo caso in maniera particolarmente brutale.

A tutto questo possiamo aggiungere le provocazioni a ripetizione contro la Danimarca a proposito della Groenlandia, la guerra commerciale a colpi di dazi doganali e l’impensabile voltafaccia sull’Ucraina. Il risultato è un tono antieuropeo evidente.

Ma quali sono le cause di questa inversione di rotta, che ha colto Bruxelles di sorpresa (anche se già si prevedevano nuove tensioni con il ritorno di Trump)? L’Europa non è abbastanza ingombrante da togliere il sonno ai leader del movimento Make America great again (Maga).