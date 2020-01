Viaggiando si rallenta il tempo

Questo è l’ultimo articolo di una serie in cui vi ho raccontato il viaggio intorno al mondo che ho fatto con mio figlio. Abbiamo toccato quattro continenti e decine di luoghi. È stata un’esperienza entusiasmante e complessa.

Un primo aspetto interessante mi sembra questo: se si viaggia insieme, e se ciascuno dà il suo contributo di viaggiatore e non se ne va in giro né come se fosse un ulteriore bagaglio né come se fosse il capocomitiva, si è prima di tutto compagni di viaggio.

È un fatto che ridefinisce e rende fluide le posizioni reciproche perfino all’interno della più forte tra le relazioni di ruolo, quella tra madre e figlio (o, per dirla con Watzlawick, è un fatto che trasforma in tendenzialmente simmetrica anche la più classica delle relazioni complementari). Le implicazioni e le sfumature affettive sono molteplici. Provare per credere.

Tre volte

C’è un secondo aspetto che riguarda il viaggiare in sé.

In realtà, ogni volta che si viaggia, si viaggia tre volte. C’è un viaggio che comincia già nel momento in cui si progetta un percorso e se ne decide la logica. È fatto di informazioni lacunose estratte da fonti eterogenee, e di una quantità di toponimi astrusi e ancora prevalentemente vuoti di senso. E poi di mappe esplorate, di itinerari tracciati e ritracciati, di scelte ragionate che si alternano a decisioni istintive.

Tutto questo si traduce in attese e anticipazioni, in fantasie sui luoghi, in preoccupazioni che si riveleranno in seguito immotivate (qualche elemento fondamentale sarà invece, a torto ma fatalmente, trascurato o sottovalutato).

Di fatto, lo spirito del viaggio sta anche nella sua sostanziale imprevedibilità.

Al di là degli indispensabili adempimenti burocratici (i visti, le prenotazioni, i conti. Insomma: tutti i pedaggi da pagare per guadagnarsi il diritto di partire) il viaggio prima del viaggio è, in sostanza, fatto di sogni a occhi aperti, straordinariamente vividi. È il Sabato del villaggio, la notte prima di Natale. Insomma: l’essenza della vigilia, con tutto il suo carico di emozione, trepidazione e desiderio.

C’è un secondo viaggio. È quello che si sviluppa materialmente non solo muovendosi nello spazio, ma anche in un tempo che (ne riparlo tra qualche riga) scorre diversamente.

È una sequenza di avventura, scoperte, meraviglia, profonda stanchezza ed energia pura. È fatto di incontri, imprevisti, contrattempi e colpi di fortuna, sole e pioggia, sapori e odori, paesaggi. In una parola: è il corpo senziente che si espone e si rende percettivo e permeabile.

La mente segue, sempre con un pizzico in ritardo e con un vago senso di stordimento.

Infine c’è un terzo viaggio, che comincia proprio quando tutto sembra concludersi con un ritorno. Lo dice, credo, benissimo una citazione di Aldous Huxley che gira molto nella parte anglosassone della rete: “Experience is not what happens to you, it’s what you do with what happens to you”. Cioè: “Esperienza non è quel che ti capita, ma quello che tu fai con quel che ti capita”.

Quando un viaggio termina, è il momento di mettere ordine nel ricordo di quanto si è visto e sperimentato, confrontandolo con le attese e consolidandolo in una narrazione che può fissarsi nella memoria in forma di nuova conoscenza. Di esperienza, appunto.

Questo terzo viaggio è ciò che ho condiviso con voi, finora e nelle righe che seguono. Vi ringrazio per aver deciso di accompagnarmi.

Percezione soggettiva e fluttuante

Aggiungo solo che scrivere di viaggi, provando a restituire un po’ di sensazioni e di spirito dei luoghi in modo comprensibile e nitido, e magari integrando qualche notizia o dato utile a farsi un’idea più precisa dei contesti, è difficilissimo: giuro che ce l’ho messa tutta.

E poi c’è l’alterata percezione del tempo.

Si pensa che il viaggiare abbia a che fare con lo spazio e le distanze. In realtà, ha molto a che fare anche con il tempo. Per la precisione: con un tempo dilatato.

La percezione del passare del tempo è un costrutto del nostro cervello: è soggettiva, ed è fluttuante. È connessa con la quantità di stimoli che colpiscono i nostri sensi e che elaboriamo, e con quelli che memorizziamo.

Quando gli stimoli a cui siamo esposti sono molti di più della norma e sono poco familiari, o quando – nel tormento o nell’estasi – sono molto più intensi della norma, o quando consapevolmente espandiamo la nostra attenzione a tutti gli stimoli che ci circondano (questo accade con alcuni tipi di meditazione, per esempio con la mindfulness), allora ci sembra che il tempo rallenti.

Paradossalmente, può sembrare che il tempo rallenti fino quasi a fermarsi anche quando gli stimoli sono molto inferiori alla norma e ci annoiamo: per esempio, quando siamo chiusi in una sala d’attesa. Questo, dicono i ricercatori, dipende dal fatto che la noia si unisce all’insoddisfazione e all’irrequietezza. Una situazione in cui, anche in assenza di accadimenti esterni, il cervello risulta altamente stimolato.

In sostanza, sembra che viaggiare, attività che procura molti stimoli nuovi e intensi, sia un modo eccellente, e molto più piacevole di quasi tutti gli altri, per rallentare il tempo. Be’, questo è esattamente quanto ci è capitato: mio figlio e io siamo stati via poco meno di due mesi ma, nella nostra percezione, questo viaggio intorno al mondo è durato molto più a lungo.

Infine, ci sono alcune suggestioni che derivano non tanto dall’aver visitato ciascun singolo luogo (di quelle vi ho già dato conto), ma dall’aver potuto mettere a confronto ravvicinato molti luoghi diversi tra loro.

Quella che mi sembra più rilevante ha anch’essa a che fare con il tempo. Ma questa volta si tratta di tempo storico, non di tempo percepito.

In quasi tutti i paesi che abbiamo visitato (Russia, Cina e Hong Kong, Australia, Cile) mi è sembrato di vedere i segni di tensioni irrisolte tra passato prossimo, passato remoto e tempo presente.

Per esempio: in Russia e in Cina oggi si ripropongono tradizioni e testimonianze del passato imperiale, lasciando in ombra parti di passato prossimo che appaiono scomode da gestire, o incongruenti con l’immagine e l’identità del paese che il governo vuole trasmettere.

Tutto ciò può sfiorare l’artificio e apparire stucchevole ma serve, eccome, a legittimare le ambizioni governative e a dar loro più solide base emotive e affettive.

Tra l’altro: un elemento importante di questa complessa manovra è il ritorno della religiosità (non necessariamente della religione) intesa come strumento pedagogico e come leva per governare il consenso.

In Australia, invece, questa tensione temporale si configura come cancellazione pressoché totale di ciò che il continente era prima della colonizzazione bianca, e come rimozione della sua anima aborigena.