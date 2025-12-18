Adolescence
Recitazione impeccabile, temi importanti.
Andor
Un saggio sull’autoritarismo nell’universo di Star wars.
The beast in me
Due beniamini delle serie tv.
The chair company
Sulle assurdità della vita aziendale.
The diplomat
Una “commedia” geopolitica.
Dying for sex
Sesso e malattia terminale.
Hacks
Commedia deliziosa.
King of the Hill
Sitcom di animazione.
The last of us
Seconda stagione più feroce.
Mr. Scorsese
Documentario in cinque puntate su un grande regista.
La strada stretta verso il profondo nord
Un adattamento magistrale.
Severance
Grande dramma surreale.
Squid game
Brutale stagione conclusiva.
Toxic town
Dramma ispirato a una storia realmente accaduta.
Trespasses
Relazioni pericolose nell’Irlanda dei Troubles, ancora inedito in Italia.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1645 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati