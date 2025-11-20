Pensavo di aver letto tutto (o quasi) di Salman Rushdie, e invece questa settimana, grazie a una recensione scritta da Namrata Poddar nel 2016 su LitHub, mi sono resa conto di non aver mai sentito parlare di questa raccolta di racconti, pubblicata per la prima volta nel 1996. L’antologia è divisa in tre parti: Est, Ovest e poi Est, Ovest. Un andirivieni geografico tra quelle due smisurate categorie sociali e culturali che sono l’oriente e l’occidente, forse nel tentativo di replicare l’esperienza dell’autore, abituato a stare con i piedi in due continenti. A sostegno della geografia c’è una serie di racconti ironici e di personaggi iconici che, da un lato, mediano tra il mondo reale e il surreale, trovando sempre qualcosa di sorprendente nel quotidiano e, dall’altro, cercano di smascherare una serie di mitologie occidentali, svelando l’ovest nel suo essere uno specchietto per le allodole.