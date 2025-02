Elon Musk è celebrato come un genio della gestione aziendale, e per questo il presidente statunitense Donald Trump gli ha affidato il compito di distruggere e ricostruire lo stato federale. Musk sta usando i metodi applicati a Twitter, ora X: licenziare quanti più dipendenti possibile, chiedere ai superstiti ritmi di lavoro folli, e poi licenziarne altri ancora. Di Twitter, però, Musk ha distrutto prima la reputazione, eliminando quasi tutta la moderazione, e poi il modello di business, mettendo in fuga gli inserzionisti. Non è una storia di successo, finora.