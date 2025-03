La spesa militare favorisce la crescita o la ostacola? Le risorse per carri armati, cannoni, missili e soldati potrebbero essere spese in modo diverso per sanità, welfare e istruzione (spese apprezzate dai cittadini, ma che hanno un’incidenza sul pil più difficile da quantificare). Però i miliardi investiti per la difesa possono anche generare innovazioni che poi trovano applicazioni in ambito civile: da internet, nata come rete di comunicazione militare, ai semiconduttori, che non si sarebbero sviluppati così senza la necessità di usarli nei sistemi di guida dei missili balistici.