In questi tempi confusi c’è un solo indicatore facilmente comprensibile: il prezzo dell’oro. Ormai vicino ai 3.400 dollari per oncia troy (circa 31 grammi), è raddoppiato negli ultimi due anni. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, a gennaio, è aumentato del 30 per cento. Non è una coincidenza. Comprano oro in gran parte le banche centrali. Le statistiche non sono molto trasparenti, ma sappiamo che la Cina è tra i grandi acquirenti. Non è aumentata la necessità di avere oro, che resta poco utile dal punto di vista dell’impiego pratico. Ma la sua funzione moderna è quella di riserva di valore affidabile. E dato che il suo prezzo è fissato in dollari, se gli investitori vogliono liberarsi dei dollari, comprare oro è una soluzione rapida.