In Groenlandia cambia il clima Uno sguardo nella quotidianità di un cacciatore, del capitano di una nave e di un pescatore che vivono e lavorano sul mar Glaciale Artico. Di fronte a un clima che cambia rapidamente, i tre uomini riflettono sul futuro incerto che aspetta il loro paese e il resto del mondo. Il video del Guardian.

Alessandro Calvi Veri sconfitti e vincitori a metà Regionali e referendum mettono in crisi Matteo Salvini. Il Pd tira un sospiro di sollievo, il M5s si spacca.

Oiza Q. Obasuyi

In Italia il razzismo è strutturale

È riduttivo pensare che tocchi solo certi partiti o gli autori dell’ennesimo pestaggio.

Science

Un’opportunità per ripensare il carcere

Per evitare la diffusione del covid-19, negli Stati Uniti sono state rilasciate migliaia di persone. I crimini non sono aumentati.