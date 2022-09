Video

Come essere una persona interessante

Secondo il filosofo Alain de Botton ognuno di noi è una persona interessante perché diversa dalle altre, ma purtroppo non permettiamo a noi stessi di manifestare questa unicità. Per avere un assaggio della nostra innata originalità, proviamo ad ascoltare cosa c’è davvero nella nostra testa e affidiamoci a quello che abbiamo già dentro di noi: troveremo degli aspetti sorprendenti e caratteristici. Il video.

Articoli

Russia

Oltre le aspettative

Putin non ne sa molto di economia, ma delega la gestione a chi ne capisce. E il paese va ancora avanti dopo sei mesi di guerra. Finlandia

Un ponte verso Mosca

L’interruzione dei legami culturali e artistici del paese con il Cremlino, spingerà ancora di più i russi nelle braccia di Putin? Musica

Un giro in macchina

I Dalis Car sono stati un unicorno nella scena post-punk inglese. Il loro album The waking hour (1984) suona originale e senza tempo. Serie tv

Sminuire il punk

Pistol di Danny Boyle racconta la storia di una band esaltante e selvaggia come i Sex Pistols in maniera convenzionale e banale. Portfolio

Tra i banchi

Il Si Fest di Savignano sul Rubicone si rilancia con la direzione artistica di Alex Majoli e l’idea di avvicinare la scuola alla fotografia.

Femminismi

Non ci sono più i consultori

Istituiti nel 1975, oggi sono in crisi: molti sono stati chiusi, in quasi tutti manca il personale. Elezioni

L’ora dei cannibali

In questa fase della campagna elettorale la priorità sembra strappare voti ai partiti vicini più che agli avversari storici.

Internazionale Kids

L’orto in città è una buona idea

L’articolo di copertina del prossimo Internazionale Kids è sui vantaggi degli orti in città: servono a coltivare frutta e verdura, aiutano a conservare la biodiversità e creano giardini all’aperto dov’è possibile incontrarsi e fare nuove amicizie.

Internazionale Storia

Viva l’indipendenza

In edicola e in libreria c’è il nuovo volume di Internazionale storia. Il crollo degli imperi coloniali in 192 pagine di articoli, reportage e commenti dalla stampa internazionale tra il 1945 e il 1990. I movimenti anticoloniali e il loro racconto dall’interno delle guerre di liberazione