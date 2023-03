Musica Gli Sleaford Mods non hanno tempo per il patriottismo La Brexit, il razzismo, il punk: l’intervista alla band britannica, che presenta il nuovo album Uk grim.

Tecnologia La lunga strada dell’intelligenza artificiale Il termine appare per la prima volta nel 1956, nel 2022 nasce ChatGpt: in mezzo c’è stata un’evoluzione sorprendente.

Femminismo I nomi delle strade sono lo specchio del sessismo della società Immaginare città che riconoscano il ruolo e il lavoro delle donne è fondamentale per le prossime generazioni.

Migrazioni Le frontiere dell’Unione europea si spostano in Africa Un’inchiesta di tre giornalisti sulle politiche migratorie europee.

Geopolitica La diplomazia di Pechino arriva in Medio Oriente Con l’accordo firmato in Cina tra Arabia Saudita e Iran, il paese afferma il proprio status di superpotenza.

Ambiente La corsa al cobalto arriva in Piemonte La ricerca del metallo fa male al turismo e alle aree protette.

Tecnologia Gli algoritmi regolano la pubblica amministrazione Ma non esiste una norma nazionale per il loro uso​.

Stalin Dall’8 marzo in edicola, in libreria e online c’è il nuovo volume di Internazionale storia. Stalin racconta la figura e l’eredità del dittatore sovietico a settant’anni dalla sua morte, avvenuta il 5 marzo del 1953: 192 pagine di articoli, reportage e commenti apparsi sulla stampa internazionale tra il 1922 e il 2022.

