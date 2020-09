Come si è potuto verificare ormai da tempo, le Nazioni Unite sono impotenti davanti a un conflitto come quello in corso in Libia. Eppure l’Onu, incapace di agire, ci permette almeno di capire in che modo questo scontro viene alimentato dalle potenze internazionali in paese violazione delle regole che loro stesse hanno votato. È un’ipocrisia che rivela la scomparsa dell’ordine mondiale.

Il 4 settembre, al Consiglio di sicurezza, sarà presentato un rapporto che evidenzia come l’embargo sulla consegna di armi alla Libia, votato dallo stesso Consiglio, è stato violato a più riprese. Non è certo una scoperta sensazionale, ma il rapporto indica con precisione la portata delle violazioni e mette in causa, chiamandoli per nome, otto stati.

Gli inquirenti dell’Onu hanno rilevato 339 voli militari russi tra il 1 novembre 2019 e il 31 luglio 2020. Più di uno al giorno. I collegamenti sono stati effettuati soprattuto tra una base russa situata in Siria e la zona orientale della Libia. Si tratta di un vero e proprio ponte aereo per la consegna di armi e mercenari della società militare privata Wagner, braccio ufficiale del Cremlino.