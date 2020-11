La prima qualità di Joe Biden è quella di non essere Donald Trump. Questo spiega l’immenso sospiro di sollievo tirato a Parigi, Berlino, Ottawa o Seoul, capitali che in un modo o nell’altro hanno sofferto lo stile del presidente uscente. Con la stessa chiave di lettura possiamo interpretare i silenzi o le reazioni ambivalenti dei leader più vicini a Trump, da Londra a Mosca, da Budapest a Brasília e Gerusalemme.

Ma Joe Biden non può essere definito soltanto per ciò che non è. Il prossimo presidente sarà giudicato per le sue azioni concrete, e in questo senso ha già fornito un indizio annunciando che il suo primo atto alla guida degli Stati Uniti sarà quello di rientrare nell’accordo di Parigi sul clima, da cui il paese è ufficialmente uscito la settimana scorsa. È una notizia importante per tutto il pianeta.

È probabile che gli Stati Uniti di Biden riabbracceranno la diplomazia multilaterale, rinnegata da Trump in nome dell’unilateralismo e dell’America first. Per esempio possiamo aspettarci che Biden confermi l’adesione del paese all’Organizzazione mondiale della sanità e al programma di vaccinazioni per tutti, entrambi bocciati da Trump.

Entusiasmo e apprensione in Europa

Ma non sarà un ritorno alla diplomazia dell’era di Obama, anche perché il mondo è profondamente cambiato a causa dell’azione erosiva della presidenza Trump e dell’ascesa di diversi poli di potere. Biden non avrà né i mezzi né l’intenzione di imporre nuovamente l’egemonia degli Stati Uniti.

La vera sfida dell’era Biden sarà quella di strutturare un nuovo mondo multipolare che sta emergendo in modo caotico, come possiamo constatare ogni giorno. Per riuscirci, il presidente eletto intende resuscitare una coalizione di paesi democratici che il suo predecessore trattava a volte peggio dei suoi nemici.

Joe Biden ha promesso che nel primo anno del suo mandato organizzerà un vertice per la democrazia che riunirà gli stati e le società civili per creare un fronte unito. Per il momento il progetto è ancora troppo vago per capire se si tratterà semplicemente di un’alleanza contro Pechino o se invece ci sarà un vero sforzo di rinnovamento democratico dopo anni di regressione e minacce autoritarie.