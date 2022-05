L’esempio cinese Le cifre annunciate sono consistenti per un paese che sosteneva di essere stato risparmiato dalla malattia: 1,7 milioni di casi dichiarati e una sessantina di decessi. Ma in realtà i numeri significano poco, perché in Corea del Nord manca tutto , dai test alle strutture sanitarie. Soprattutto mancano affidabilità e trasparenza. Il sito dell’Organizzazione mondiale della sanità continua a riportare “zero casi di contagio” nel paese, perché non ha ricevuto alcuna comunicazione sulle cifre.

Ma il regime nordcoreano non aveva fatto i conti con la variante omicron, che ha trovato il modo di infiltrarsi in un paese chiuso. La Corea del Nord, tra l’altro, presenta l’incredibile particolarità di non aver vaccinato la popolazione ed è l’unico paese al mondo insieme all’Eritrea ad aver rifiutato tutti i vaccini preferendo trincerarsi dietro le frontiere sbarrate.

I frequenti collegamenti aerei con il nord della Cina sembrano indicare che Pechino abbia inviato aiuti sanitari alla Corea del Nord, ma il regime di Pyongyang non ha ancora risposto all’offerta di assistenza del nuovo presidente sudcoreano, il conservatore Yoon Suk-yeol , insediatosi da poco. La pandemia, come tutto il resto in Corea del Nord, è una questione politica e diplomatica.

Kim Jong-un è apparso in pubblico con indosso una mascherina (un fatto assolutamente eccezionale) e ha invitato il suo governo a prendere esempio dalla Cina per affrontare la pandemia. A Shanghai l’approccio cinese ha comportato un isolamento totale, test a ciclo continuo e la vaccinazione degli abitanti. Ma la Corea del Nord non possiede né la logistica né gli equipaggiamenti per imitare il suo potente vicino, ed è lecito temere che un isolamento generalizzato possa rivelarsi ancora più brutale e autoritario di quello applicato in Cina.

La vicenda è tanto più delicata se consideriamo che Joe Biden è atteso in visita il 20 maggio in Corea del Sud per rafforzare l’alleanza tra i due paesi, in una regione chiave per gli Stati Uniti e per la loro rivalità con la Cina. Nel suo discorso di insediamento, il nuovo presidente sudcoreano ha proposto un aiuto economico massiccio per il nord in cambio della denuclearizzazione. Ma per Pyongyang si tratta di un accordo inaccettabile.

In due anni e mezzo il covid ha evidenziato numerosi problemi nascosti. È accaduto in Europa e negli Stati Uniti, mentre oggi tocca alla Cina, con il disastroso accanimento sulla strategia “zero covid”, e ora anche alla Corea del Nord, dove il sovrainvestimento militare rende il paese indifeso davanti alla malattia. Il vantaggio di una dittatura, però, è che si può sempre lasciare che il popolo muoia in silenzio.

(Traduzione di Andrea Sparacino)