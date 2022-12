Arrivato il momento di stilare un bilancio, il Qatar deve porsi una domanda: i 300 miliardi di dollari investiti per il mondiale di calcio sono valsi la pena? Dal punto di vista di Doha la risposta deve per forza essere positiva, per diversi motivi.

Fino a un mese fa, alla vigilia del torneo, questa valutazione era tutt’altro che ovvia. Le polemiche imperversavano a causa degli operai immigrati morti nei cantieri, della sconvolgente climatizzazione degli stadi, dell’omofobia imperante e degli abusi dei diritti umani in questo emirato vicino ai Fratelli musulmani. Il dibattito era semplice: boicottare o non boicottare l’evento?

L’inizio del torneo ha superato le velleità di boicottaggio, soprattutto in Francia quando i Blues hanno cominciato a vincere le loro partite. Ma il dibattito ha rivelato nuovamente una divisione del mondo in due campi, che possiamo schematicamente indicare come nord e sud.

Orgoglio condiviso

Il boicottaggio, infatti, è stato discusso solo a nord. In questo caso ritroviamo una spaccatura che è emersa anche rispetto alla guerra in Ucraina. Una parte del “sud globale” è stanca delle lezioni morali dei paesi del nord, tra l’altro ex colonizzatori. Aggiungo una nota personale: anche quando hanno ragione!

Certo, tutto quello che è rimproverato al Qatar corrisponde a verità, ma una parte del mondo in via di sviluppo, a cominciare dal Medio Oriente e dal Maghreb, ha reagito in modo diverso. Prima di tutto questi paesi hanno condiviso l’orgoglio di vedere uno degli avvenimenti più popolari del mondo organizzato da uno stato a cui si sentono simili. Lo stesso sentimento è emerso nel sostegno accordato al Marocco nel suo eccezionale percorso nel torneo.