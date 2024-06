Si comincia il 12 giugno con il G7, che riunisce le principali economie occidentali in Italia , sotto la presidenza di Giorgia Meloni , reduce da un indiscutibile successo elettorale. Nel fine settimana, in Svizzera, si terrà invece una conferenza internazionale sull’Ucraina, sull’onda della visita del presidente Volodymyr Zelenskyj in Francia della settimana scorsa. Poi sarà il turno delle scadenze europee, con la scelta dei top jobs, i posti chiave nel governo dell’Unione, un vero test dell’influenza dei vari paesi. Infine, il 9 luglio, si terrà un vertice della Nato a Washington, negli Stati Uniti. In quel momento Macron saprà già se avrà vinto la sua scommessa elettorale o se sarà costretto a una coabitazione con un parlamento guidata da una forza che gli è contraria.

Certo, esistono le garanzie fornite dalla coabitazione e il presidente conserva le importanti prerogative del domaine réservé, la competenza esclusiva del presidente della repubblica nella politica estera e nella difesa. Tuttavia, qualsiasi cambiamento anche marginale nella politica francese sull’Ucraina sarà percepito come un indebolimento dell’Europa, soprattutto dopo che Macron, negli ultimi mesi, ha adottato un atteggiamento aggressivo, arrivando a ventilare l’ipotesi di inviare addestratori francesi sul suolo ucraino. Sarà ancora possibile farlo con un governo di estrema destra? Sicuramente no.

Come sarà accolto Macron in occasione dei prossimi appuntamenti internazionali? I capi di stato e di governo si comportano come in un club: tutti si dichiarano amici anche se in realtà a volte non lo sono affatto. E soprattutto, quando un leader prende la parola, tutti gli altri sanno quanto conta realmente, su tutti i fronti.

Macron rischia di accorgersene quando si tratterà di formare la prossima Commissione europea. Il suo gruppo europeo, Renew, è indebolito, così come il ruolo della Francia al suo interno. Questa crisi rischia di avere un effetto nell’assegnazione degli incarichi più importanti. Quest’anno a essere determinanti saranno più probabilmente il primo ministro polacco Donald Tusk oppure, segno dei tempi, la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni.

Al G7 Macron sarà in buona compagnia: anche il primo ministro britannico Rishi Sunak ha convocato elezioni anticipate per il 4 luglio e di sicuro parteciperà al suo ultimo summit. Joe Biden, dal canto suo, vive l’incertezza del duello con Donald Trump. Macron, insomma, avrà di che consolarsi.

(Traduzione di Andrea Sparacino)