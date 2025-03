Vero. Le persone spesso bevono alcolici per rilassarsi, ma l’alcol può aumentare gli stati d’ansia e gli attacchi di panico. In particolare può succedere quando il corpo ha metabolizzato l’alcol, quindi anche il giorno dopo o quelli successivi. Quando si assumono alcolici il cervello rilascia una sostanza (l’acido gamma-amminobutirrico o Gaba) che ha un effetto calmante. L’alcol inibisce anche il rilascio di un neurotrasmettitore, il glutammato, che è associato all’ansia. Questa combinazione di effetti può far sentire le persone più rilassate. Ma il continuo aumento di Gaba può far sì che il cervello ne produca di meno e il glutammato diventi dominante. Il cervello diventa quindi “ipereccitabile”, il che può portare a sintomi come attacchi di panico, spiega Kathleen T. Brady, esperta di dipendenze e docente di psichiatria alla Medical university of South Carolina. Idealmente, “le persone inclini all’ansia dovrebbero evitare di bere troppi alcolici o eliminarli del tutto, anche se sul momento l’alcol sembra alleviare l’ansia”, afferma Jennifer E. Merrill, docente di scienze comportamentali alla Brown university. Inoltre le bevande alcoliche possono causare disidratazione e perdita di sonno, che in alcune persone potrebbero aumentare la sensazione di ansia. The New York Times