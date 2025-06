Falso. Persistono ancora diversi miti che possono ostacolare 0 ritardare la guarigione di una ferita. Il più comune è senz’altro la convinzione che per far risanare più rapidamente una lesione sia consigliabile farla seccare, tenendola all’aria o alla luce del sole. Tuttavia una ferita asciutta guarisce più lentamente di una mantenuta in un ambiente umido, ma non bagnato. La secchezza può inoltre favorire la formazione delle cicatrici. E c’è un aspetto ancora più importante: “Quando si lascia asciugare una ferita all’aria, la si espone al contatto con i microrganismi”, spiega Paulina Mościcka, infermiera dell’ambulatorio per la cura delle ferite di Bydgoszcz, in Polonia. “Sebbene questi non siano pericolosi quando la pelle è intatta, in caso di perdita di tessuto i patogeni possono penetrare nella ferita, colonizzarla e creare delle condizioni sfavorevoli alla sua guarigione”. Dato che in ogni ferita ci sono batteri e che questi possono causare lo sviluppo di un’infezione, è meglio coprire le lesioni ed evitare di esporle agli agenti esterni. Un’appropriata medicazione, oltre alla funzione protettiva, mantiene le condizioni ottimali, in termini di temperatura e di umidità, per favorire i processi di rigenerazione dei tessuti e quindi una più veloce guarigione. Gazeta Wyborcza