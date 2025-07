Vero. Una recente ricerca canadese ha analizzato il sonno e i sogni di più di mille persone in relazione alle loro abitudini alimentari. Il 40 per cento ha dichiarato che determinati alimenti avevano influenzato il modo in cui dormivano, e il 25 per cento che alcuni alimenti lo avevano peggiorato. In particolare, le persone con problemi gastrointestinali dovuti a un’intolleranza al lattosio hanno detto di aver fatto incubi più intensi dopo aver mangiato formaggio a cena. Anche se non è dimostrato che il formaggio provochi incubi, ci sono prove che spiegano un collegamento: il formaggio può essere particolarmente difficile da assimilare di notte a causa dell’elevata concentrazione di grassi e proteine, che rallentano la digestione. Se il corpo è impegnato nella digestione, la qualità del sonno (in particolare della fase Rem, che è quella associata ai sogni vividi) può peggiorare. Le persone intolleranti al lattosio avranno ancora più difficoltà e questo potrebbe avere un impatto maggiore sul loro sonno. Secondo il neuroscienziato statunitense Patrick McNamara, mangiare un alimento che scatena una reazione al lattosio può causare dei “microrisvegli” che disturbano la qualità del sonno, provocando incubi più intensi. Nbc news