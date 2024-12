I Hate My Village

Nevermind the tempo

Locomotiv

Il giorno in cui Bob Dylan dedica un tweet a Nick Cave per dargli ragione quando canta che ne abbiamo abbastanza del dispiacere, stesa sul letto penso che ha ragione, e che questo disco mi ha fatto venire l’arte della gioia. Acidi, goblin, surfisti nel deserto, Battiato stoner, chitarre senza paura: Nevermind the tempo ti toglie il dispiacere.