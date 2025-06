Non c’è una sbavatura nel loro lavoro finora, e questa collaborazione conferma la bontà delle loro intuizioni. La forza di Thruppi sta nell’immaginario – Napoli scartata, Napoli vissuta, Napoli anche quando non importa – e in una testualità che evita facili soluzioni autobiografiche per lavorare sull’intimità delle percezioni rispetto alle stagioni diverse della vita, all’inquietudine legata alla stratificazione sociale (Denti perfetti) e a un senso sepolcrale reinventato con grande vivacità in Napoli città di morte, forse il brano più impressionistico. Chi è affezionato al lavoro di Giovanni Truppi o alle voci che compongono i Thru Collected si esalterà davanti a pezzi come Vecchie fiamme, dove ci sono angoscia, fantasia e tutto il meglio dell’emocore jazzato e dell’abrasione fondativa del cantautorato indipendente italiano prima che si perdesse per strada. Ecco, forse in Sir pente si sente proprio quel cedimento che è diventato endemico in tante band e artisti che stanno attorno a Truppi e ai Thru Collected. Ma per fortuna è solo un episodio, in coda a un disco che si presenta subito come uno dei più importanti dell’anno. ◆