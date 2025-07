Nel 2005 trovai una maglietta con la scritta “I want to kill Barbie” sul volto di Candy Candy vestita da infermiera e imbrattata di sangue. Non aveva nessun senso come mix di riferimenti, ma la comprai con la stessa intensità rivendicativa con cui avevo preso quella di Never mind the bollocks dei Sex Pistols. Erano le magliette con cui andavo in terapia una volta alla settimana per parlare di quel che poteva succedermi se non avessi preso una decisione in fretta, se chi mi stava accanto non mi avesse aiutato a farlo: restare da questa parte o andare dall’altra. Per mesi le due ipotesi sono state altamente plausibili, nelle mie passeggiate lungo i binari o dentro le stazioni degli autobus non pensavo ad altro, ma c’è un disco che ha contribuito a sbilanciare le cose.