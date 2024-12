La Francia, che vuole più pensioni, salari più alti, diritti acquisiti intangibili e sussidi alle aziende non competitive, è in una crisi politica permanente, con i titoli di stato a dieci anni che ormai rendono più di quelli greci (intorno al 3 per cento, comunque meno del 3,5 per cento di quelli italiani). La Grecia riformata e austera è uscita dagli anni della crisi e cresce al doppio della velocità del pachiderma francese.