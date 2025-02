Dopo i primi annunci di misure protezionistiche contro la Cina, il Canada e il Messico, la reazione non è stata però solo commerciale. La Cina ha avviato un’indagine sulla posizione di monopolio di Google e della Nvidia. Anche l’Unione europea, in via preventiva, ha fatto capire che in caso di sanzioni potrebbe rivalersi sulle piattaforme digitali statunitensi, già quasi tutte sotto indagine o sanzionate per violazione delle leggi europee.