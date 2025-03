Oggi, anche in una fase di sconvolgimenti come quella attuale, lo spread resta basso. Un anno fa era intorno a 133 punti, cioè una differenza di rendimento tra titoli italiani e tedeschi dell’1,33 per cento. Poi è salito a 155, prima di scendere sotto i 110. E da lì non si è mosso molto.

La quiete però è in parte ingannevole: in realtà i rendimenti dei titoli di stato italiani sono cresciuti, e con loro la spesa per gli interessi: in un anno si è passati da un minimo del 3,1 per cento a più del 4 per cento. Ma anche i titoli tedeschi sono diventati più costosi per Berlino, perché gli aumenti di indebitamento annunciati dal cancelliere entrante, il cristianodemocratico Friedrich Merz, hanno fatto schizzare i rendimenti.