Un’eredità complicata in Sudafrica, Angola e Zimbabwe

È una fatalità che i liberatori di un tempo facciano propri, una volta ottenuto il potere, tutti i vizi che denunciavano in passato, come la corruzione, il nepotismo e anche l’autoritarismo che avevano energicamente combattuto? Questa domanda è universale, ma si pone in maniera particolare in Africa australe, dove Sudafrica, Angola e Zimbabwe vivono dei cambiamenti politici significativi.

Quasi tutti i paesi della regione, a lungo roccaforti di poteri bianchi razzisti e repressivi, sono oggi guidati dagli ex movimenti di liberazione, dopo anni di lotta clandestina, di privazioni e di sofferenze. La loro vittoria – negli anni settanta, ottanta o novanta a seconda del paese – appariva allora giusta e carica di promesse, una giusta ricompensa dopo una storia dolorosa.

Oggi in Sudafrica, in Angola o in Zimbabwe, una generazione passa il testimone, in contesti certamente molto diversi, ma in tutti e tre i casi il bilancio è amaro. E i nuovi dirigenti sono portatori di speranze di “un nuovo inizio”, non facili da soddisfare.

Un nuovo inizio in Sudafrica?

Il Sudafrica, il paese più importante del continente, ha appena vissuto un momento politico rilevante, con la nomina del presidente dell’African national congress (Anc), il partito che Nelson Mandela ha portato al potere durante le prime elezioni democratiche nel 1994, e che è rimasto in carica da allora. Il presidente dell’Anc ha ottime possibilità di diventare presidente del Sudafrica, probabilmente anche prima della scadenza prevista del 2019.

Il congresso dell’Anc, il 16 e 17 dicembre ha preferito Cyril Ramaphosa a Nkosazana Dlamini-Zuma, ex presidente dell’Unione africana ma anche ex moglie del presidente sudafricano Jacob Zuma. Di fatto, la scelta era tra la continuità o la rottura con quest’ultimo, i cui nove anni di presidenza del paese hanno rappresentato un disastro su tutti i fronti, sia per l’Anc sia per il paese.

Solo dieci anni separano Jacob Zuma, 75 anni, da Cyril Ramaphosa, che ne ha 65. Ma i due uomini non potrebbero essere più diversi, per personalità e percorso, il che alimenta le speranza di un governo molto diverso in futuro.

Jacob Zuma ha vissuto la dura vita di un combattente dell’Anc, il più vecchio movimento politico africano, rimasto in clandestinità per tre decenni. Autodidatta, incarcerato per dieci anni ai lavori forzati di Robben Island, al largo di Città del Capo, poi dirigente in esilio dell’Anc fino alla liberazione di Nelson Mandela nel quadro della fine negoziata dell’apartheid alla fine degli anni novanta, è diventato presidente dopo aver messo in minoranza il successore di Mandela, Thabo Mbeki.

Un paese contro i suoi liberatori

Il suo regno è stato segnato da una serie di scandali, di storie di corruzione, di mancanza di senso etico e di cattiva gestione economica, che lasciano oggi un paese indebolito, screditato a livello internazionale e pronto a votare per la prima volta contro i suoi liberatori.

Un libro uscito appena qualche settimana fa, The president’s keepers, del giornalista investigativo Jacques Pauw, descrive gli sprechi e la corruzione del più stretto entourage di Zuma, compreso quello di suo figlio, e gli sforzi dei servizi di sicurezza sudafricani per proteggerlo, con sprezzo della legge e dell’interesse pubblico. Segno della potenza dell’eredità di Mandela, il libro è uscito in Sudafrica nonostante varie minacce, e ha finito per discreditare definitivamente il “coccodrillo di Nkandla”, com’è soprannominato Zuma, nomignolo che richiama il suo villaggio natale in terra zulu.

Quanto a Cyril Ramaphosa, ha anch’egli un passato da liberatore impeccabile, ma di diverso tipo. Avvocato di formazione, si è trovato proiettato alla testa del sindacato dei minatori neri nel periodo chiave della lotta all’apartheid, negli anni ottanta e novanta, e ha avuto un ruolo chiave nei rapporti di forza col potere bianco. Durante la transizione, è stato scelto da Nelson Mandela per negoziare gli accordi con la leadership bianca, che hanno permesso le prime elezioni libere e la fine dell’apartheid.