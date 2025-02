Falso. Tanti prodotti in commercio affermano di “rafforzare le difese immunitarie” durante il periodo invernale e contro i malanni di stagione, ma spesso questa promessa non ha basi scientifiche. Secondo le autorità sanitarie, più di una persona su cinque in Francia consuma regolarmente integratori alimentari e multivitaminici, soprattutto in inverno, per rafforzare le difese naturali. Per la virologa francese Océane Sorel si tratta di un mito: “Per funzionare correttamente il nostro sistema immunitario ha bisogno di nutrienti, vitamine e minerali che in genere sono forniti dal cibo. A volte possono esserci delle carenze nelle donne incinte, nelle persone anziane o in quelle che seguono una dieta particolare, ma per scoprirlo bisogna andare dal medico. E in quel caso non si tratterebbe di rinforzare il sistema immunitario, bensì di ripristinarne il normale funzionamento”, spiega Sorel. Inoltre gli integratori alimentari a base di erbe potrebbero presentare dei rischi per la salute. “Pensiamo erroneamente che siano solo vitamine, e siano innocue, ma non è così”, dice Sorel. “Alcune sostanze possono interagire con i farmaci, rendendoli più tossici o inefficaci”, avverte Irène Margaritis, dell’agenzia nazionale francese per la sicurezza ambientale e sanitaria. Tv5Monde