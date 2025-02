Vero. Quando si scelgono i prodotti per la cura dei capelli, ci si può far guidare dalla marca, dal profumo o dal prezzo. Gli shampoo che fanno tanta schiuma piacciono molto, anche se in realtà non si tratta di una caratteristica positiva. Di solito si sta più attenti al fatto che uno shampoo non contenga determinati composti, in particolare i parabeni, che sembrano essere dannosi per la salute. Ma i composti da tenere d’occhio sono tanti, come per esempio gli addensanti che rendono lo shampoo schiumoso. Tra i più usati ci sono il cloruro di sodio e il glicole polietilenico, che sono altamente irritanti e tolgono umidità ai capelli, rendendoli secchi e fragili. Composti come la dietanolamina e la trietanolamina danneggiano la cheratina dei capelli e contribuiscono a farli seccare. Gli shampoo pubblicizzati come “addensanti” andrebbero usati con moderazione, perché ostruiscono i pori impedendo all’ossigeno di raggiungere il cuoio capelluto. Gli esperti consigliano di scegliere uno shampoo senza solfati. Per i dermatologi bisognerebbe inoltre evitare l’uso costante di prodotti come gel, cere o lacche, perché dannosi per i follicoli piliferi. E una volta che un follicolo è compromesso, non è più possibile rimediare. Gazeta Wyborcza