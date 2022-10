L’attrice Angela Lansbury, morta la settimana scorsa a 96 anni, è conosciuta in Italia soprattutto come la protagonista del telefilm La signora in giallo. Ma in realtà, prima di interpretare la detective amatoriale Jessica Fletcher, Lansbury ebbe una lunghissima e fortunata carriera. Fu candidata all’Oscar tre volte – di cui le prime due quando non aveva neanche 21 anni – e recitò con attori come Katharine Hepburn, Ingrid Bergman e Spencer Tracy. Eppure all’inizio degli anni sessanta, proprio mentre era all’apice del successo, Lansbury decise di lasciare Los Angeles per trasferirsi nella campagna irlandese. Lei e suo marito avevano scoperto che i loro due figli facevano uso di droghe pesanti. Non era un buon momento per lasciare Hollywood, ma lei scelse di non accettare più film e di vivere una vita semplice finché i figli non si fossero rimessi in carreggiata. È un esempio estremo, ma il messaggio è lo stesso: quando si tratta di figli, il momento ideale non arriva mai, specialmente in una società che discrimina le donne. Eppure a un certo punto bisogna definire le priorità e fare quello che ci si sente. Ad Angela Lansbury è andata bene: quando tornò a Hollywood il suo momento era passato, ma a quel punto per lei si aprirono le porte di Broadway e poi della tv, che le avrebbero regalato successi perfino più grandi.

