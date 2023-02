Quando sono andato via dall’Italia, nel 2010, ero in coppia con il mio ex compagno e le nostre figlie avevano due anni e mezzo. Abbiamo abitato in diversi paesi europei e la sensazione di essere riconosciuti legalmente come una famiglia era inebriante. Nel frattempo l’Italia ha introdotto le unioni civili, ma il confronto con i diritti che ci erano riconosciuti nel resto d’Europa rimaneva impietoso e non avevamo intenzione di rientrare. Poi però le cose tra noi sono cambiate e abbiamo deciso di separarci. A quel punto in me è venuta un’irrefrenabile voglia di tornare a casa. La scelta che ci siamo trovati davanti era questa: da un lato restare in un paese dove eravamo discriminati molto meno; dall’altro, in un passaggio di vita doloroso e delicato, poter vivere vicino alla nostra rete di sicurezza affettiva. In quel momento avevamo più bisogno di quel calore umano che dei diritti, e alla fine tornare in Italia ci ha resi più felici. Ma la bilancia tra fermarsi in Italia ed emigrare in un paese più aperto sui diritti civili cambia a seconda del momento della vita. Se in questa fase non c’è nulla di particolare che tenga te e la tua ragazza in Italia, ha molto senso che andiate a vivere dove le persone lgbt sono più rispettate. E poi in futuro si vedrà.

