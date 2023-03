Il giornalista Jay Martel lo scorso anno ha pubblicato sul New Yorker un catalogo di tutti gli ultimi modelli di genitore. Genitori frullatori: frullano qualunque ostacolo verso il successo dei propri figli, ma anche chiunque li infastidisca in generale. Genitori soffiatori per foglie: rumorosi e aggressivi, in realtà non affrontano i problemi ma li spargono in giro per farli risolvere agli altri. Genitori macchine per la pasta: stendono insegnanti, babysitter e figli degli altri, e poi li tagliano in varie forme da condire con un sugo a base di parenti assillanti, tate e segreterie scolastiche. Genitori droni: più silenziosi e discreti dei classici genitori elicottero, usano la localizzazione dei telefoni, videocitofoni e baby monitor per tracciare i figli. Si materializzano all’improvviso per annientare chiunque rallenti la corsa dei loro figli verso il successo. Genitori Swiffer: ottimi a risolvere i piccoli guai dei figli, ma inutili per quelli più gravi. Genitori compattatori di rifiuti: costringono ogni componente della famiglia a fare le cose tutti insieme, che gli vada o no. Genitori friggitrici ad aria: emanano un calore intenso che provoca la formazione di una crosta protettiva sui figli. Sono considerati più sani perché non usano metodi tradizionali, ma alla fine fanno male alla salute lo stesso. Genitori iPhone 6: vecchi, fiacchi, lenti a imparare ma spesso più affidabili dei genitori più recenti, nonostante siano fuori moda e mezzi spaccati.

