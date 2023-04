Ho tre figli tra i 21 e i 29 anni. Il primogenito si è laureato in medicina in un’altra città; il secondo lavora da quattro anni, dopo aver studiato per due anni una volta finite le superiori; la terza frequenta un corso di laurea vicino a casa. Tre scelte diverse, che hanno comportato un diverso impegno economico da parte nostra. Secondo me, avendo offerto a tutti le stesse possibilità, non c’è stata disparità di trattamento. Secondo mio marito, dovremmo in qualche modo “compensare” i due per cui abbiamo speso meno. L’equità sta nell’offrire le stesse possibilità o nel dividere in parti uguali i nostri beni?–Giovanna